Giugliano in Campania | prima il barbecue nei giardini di un parco privato poi l’aggressione ai Carabinieri con un paio di forbici

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tensione a: giovane arrestato dopo aver aggreditoin unresidenziale, feriti lievemente due militari Al civico 445 di via Ripuaria sono un cancello verde e una sbarra a separare un piccoloresidenziale dallo stradone che porta al litorale di Varcaturo. Un borgo in miniatura, tra villette a schiera, viali ecurati. In uno di questi, un 27enne di origini senegalesi ha appena acceso un fuoco. Per alimentare la brace che gli consentirà di buttare giù un boccone, utilizza una bombola del gas malconcia.I residenti temono che quell’intrusione possa trasformarsi in un pericolo per la loro incolumità e compongono il 112. Arrivano idella stazione locale che provano a farlo ragionare e poi gli chiedono di allontanarsi. N. M. non ha voglia di andare via, minaccia i militari, li insulta e poi li prende a calci e pugni.