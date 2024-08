Forte dei Marmi ruba nella cabina di uno stabilimento balneare | denunciato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024)dei, 21 agosto 2024 – Si intrufola all'interno dellae scappa con il borsello. Per questo, la polizia di stato haun italiano di 60 anni per furto all’interno di uno. Secondo quanto ricostruito, il 16 agosto, nel bagno “Acali” didei, verso mezzogiorno, a un italiano di 77 anni è stato portato via il borsello contenente cellulare, documenti e contanti. Con l’applicazione dedicata è riuscito a ritrovare il telefono abbandonato in viale Morin nei pressi di un albergo in costruzione e la sera dello stesso giorno la polizia municipale è riuscita a rinvenire e riconsegnare il portafogli, privo dei 300 euro in contanti.