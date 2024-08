Folkstone | annunciata l’ultima data italiana del Non ho tempo di aspettare Tour 2024

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dopo gli appuntamenti estivi che li ha portati sui palchi di alcuni selezionati eventi in tutta Italia, iannuncianodel “Non hodi”: il 31 agosto al Bum Bum Festival di Trescore Balneario (BG), con ingresso gratuito. Questo appuntamento rappresenta un ritorno a casa per la band, concludendo ilitaliano in provincia di Bergamo, prima di rientrare in studio. Inoltre, si aggiunge un nuovo live in Germania: il 16 novembre al Tanzt Festival di Monaco di Baviera. Durante ilestivo, la band ha pubblicato un vinile intitolato “Racconti da Taberna”, un’esclusiva disponibile solo durante il “Non hodi”. Questo LP in formato fisico raccoglie alcuni dei successi della folk metal band e i due nuovi singoli “Macerie” e “La fabbrica dei perdenti”.