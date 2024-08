Fedriga | Triestina in campo con un progetto di lungo periodo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) “La nuova proprietà della, giunta al suo secondo anno, guarda alcon investimenti non solo in termini sportivi ma anche infrastrutturali e per questo ha trovato nelle istituzioni forte partnership e collaborazione: la Regione, in particolare, è main sponsor perché crede che lo sport sia un veicolo importante di trasmissione di valori, da un lato, e una grande opportunità di visibilità per il Friuli Venezia Giulia dall’altro“. È questo il messaggio che il governatore Massimilianoha portato allo stadio Rocco alla presentazione della stagione 2024/25 del club alabardato, che milita in Serie C.ha preso la parola dal prato insieme al presidente Ben Rosenzweig rivolto verso la curva dei tifosi alabardati e ha ricevuto la maglietta della squadra.