Dragon Age | The Veilguard BioWare ha rivelato tante informazioni sulla versione PC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 21 agosto 2024)ha condivisonuovePC diAge: The, rivelando che il Personal Computer sarà “un ottimo posto” dove giocare al nuovo capitolo del franchise. Come leggiamo sul sito ufficiale, il team di sviluppo americano hadi aver fatto tanti test con laPC di The, aggiungendo che lo sviluppo di questaha visto impiegate oltre 200.000 ore di test di prestazioni e compatibilità.ha precisato che ottenere “l’esperienza PC giusta è stato fondamentale” per loro. Partendo dai controlli,Age: Theoffrirà il supporto nativo per i controller PS5 DualSense con supporto aptico oltre allo standard dei controller Xbox e tastiera + mouse. Inoltre sarà possibile passare senza problemi da un controller all’altro o da tastiera + mouse mentre si gioca oppure nei menu.