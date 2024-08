Cuneo In corso la trasformazione della soglia scolastica della primaria don Miraglio

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sono già iniziati in Frazione Borgo San Giuseppe ai lavori di un nuovo intervento che rientra nel progetto “scuole al centro”. È la voltaridefinizione dello spazio pubblico davanti alla ScuolaDon F.e nelle vie San Cristoforo e Giubergia. L’obiettivo di questo cantiere, come già per le altre scuole sull’altopiano, è migliorare le condizioni di sicurezza dello spazio “fronte scuola”, frequentato dalle bambine e dai bambiniscuola, moderando la velocità di transito delle auto e migliorando gli attraversamenti pedonali e l’accessibilità ciclabile. Sono già stati completati gli interventi di scuole al centro a Donatello, in via Sobrero e davanti all’Asilo nido di Via Silvio Pellico. Una piazzasarà realizzata anche davanti al nuovo plesso scolastico in costruzione in Via Rocca Dè Baldi.