Comunità in lutto per Alberto Cercaci

(Di mercoledì 21 agosto 2024)inper la scomparsa a 79 anni dell’imprenditore, fondatore della concessionaria Opel Almauto alle porte di Jesi, precedentemente a marchio Bmw. Nato a San Marcello,si è spento lunedì all’ospedale di Ancona in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La concessionaria da lui portata avanti con grande dedizione ha alle spalle oltre quarant’anni di storia. A prendere le redini in questi ultimi anni sono stati i figli, in particolare Chiara, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Il suo era l’ultimo concessionario rimasto ad avere aperto il mercato automobilistico a Jesi. Lascia nel dolore la moglie Mara Stefanelli, i figli Chiara, Luca e Laura.