Cina | AS700 effettua primo volo di traghettamento trans-provinciale

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Pechino, 21 ago – (Xinhua) – Il dirigibile civile cinese con equipaggio, sviluppato in modo indipendente dal Paese, oggi ha completato il suodi. Il dirigibile ha percorso circa 1.000 chilometri durante ildi, secondo l’Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Il veicolo ha percorso circa 1.000 chilometri durante il, raggiungendo cosi’ la piu’ lunga durata e autonomia didi un dirigibile con equipaggio sviluppato in, ha dichiarato l’AVIC, il principale produttore di aeromobili del Paese. L’e’ decollato ieri mattina da un aeroporto di Jingmen, nella provincia centrale cinese dello Hubei.