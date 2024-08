Chiesa ortodossa russa fuori legge in Ucraina Cosa significa secondo Cristiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La decisione del Parlamento ucraino che ha messodallatutte le strutture dellainper il presidente Zelenski è per la conquista dell’ “indipendenza spirituale”, per chi l’ha subita una palese violazione della costituzione, della libertà religiosa. Il tempo concesso a tutti gli aderenti per compiere gli atti dovuti è di nove mesi. Per capire bisogna per primaconsiderare che la realtàè diversa da quella cattolica: esiste un patriarca ecumenico, Sua Beatitudine Bartolomeo, che è capo del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli, con sue strutture, vescovi e territori di competenza canonica.