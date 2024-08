Bennifer di nuovo al capolinea | JLo e Ben Affleck si separano di nuovo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È di la notizia del divorzio di Jennifer Lopez e Ben, arrivata poche ore fa dai media americani. Jlo, due anni dopo ilmatrimonio e vent’anni dopo essersi innamorata per la prima volta, chiude nuovamente la storia con Ben. Ierano una delle coppie più tranquille e solide del panorama dello showbiz, eppure il fascino è decaduto di. JLo e Bendivorziano di: l’accordo In merito alla separazione, la cantante ha detto che “Siamo più grandi ora, siamo più saggi, abbiamo più esperienza, siamo in momenti diversi delle nostre vite, ora abbiamo figli, e dobbiamo essere molto consapevoli di queste cose. Siamo così protettivi perché è un momento così bello per tutti noi.” Tutto questo è accaduto subito dopo che la cantante ha improvvisamente cancellato il suo tour negli Stati Uniti.