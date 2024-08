Baschirotto | L’Inter ha voglia di rivalsa ma anche noi! Un’arma

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024)ha perso col suo Lecce alla prima giornata contro l’Atalanta per 0-4. Il difensore, ospite Piazza Giallorossa su TeleRama, si è proiettato alla sfida condi San Siro. DIMOSTRARE – Federicodeterminato: «Il successo, come dice una frase del grande Pelé che abbiamo attaccato nel corridoio degli spogliatoi, non è quante volte vinci ma come giochi la partita dopo aver perso. Voglio tornare in campo sabato, io e i miei compagni, la società e il mister, per dimostrare quantomo rifarci di questa sconfitta». AVANTI – Ancoradopo il 4-0 subito dal suo Lecce contro l’Atalanta: «Il mister ha detto che bisogna guardare avanti, sabato c’è un’altra partita. In settimana studieremo e valuteremo la partita per non ripetere gli stessi errori.