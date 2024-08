Affitto casa vacanze chi paga le riparazioni degli elettrodomestici?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Affittare unapuò essere un’opzione ottimale per chi cerca una soluzione che garantisca comfort e flessibilità. Tuttavia, come in qualsiasi altra abitazione data in locazione, in caso dibreve, può capitare che glisi guastino o si rompano. In queste situazioni, è essenziale sapere chi è responsabile dellee chi, dunque, dovrà sostenere i costi per risolvere il problema. Una lavatrice che non funziona, un phon che non si accende o un forno che non scalda sono solo alcuniinconvenienti che a volte si è costretti ad affrontare durante il corso delle. In generale, il proprietario dellaè il principale responsabile per la manutenzioneche si trovano all’interno dell’immobile affittato.