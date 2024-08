Zelensky ha sbagliato ora Putin non ha più ostacoli Kiev senza uomini i russi avanzano in Donbass

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 agosto 2024) Si è letto di tutto sull’attacco portato dalle truppe diin territorio russo. Ricostruzioni che, sui giornali occidentali, spesso parlavano di un leader sovietico infuriato, sorpreso e in grande difficoltà. Ma un’analisi più approfondita poneva seri dubbi, principalmente per due motivi. Il primo segnale di allarme pere per i suoi alleati veniva dalle indiscrezioni, confermate ad alti livelli, secondo cuiera già a conoscenza delle mosse ucraine un mese prima dell’attacco. Quindi avrebbe deciso a ragion veduta la sua strategia. Il secondo, legato a un discorso di pura logica: non è infatti pensabile che la guerra si trasferisca ina, vista la disparità di forze in campo, a meno che la Nato decida di intervenire direttamente. Il che significherebbe l’inizio della Terza Guerra Mondiale, ipotesi davvero molto improbabile.