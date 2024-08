US Open 2024 | cosa può riservare il sorteggio a Sinner I possibili avversari e teste di serie turno per turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) Il tabellone principale degli USdi tennis, per quanto concerne il torneo di singolare maschile, vedrà l’azzurro Jannik, numero 1 del ranking ATP, essere ovviamente accreditato della prima testa di, e dunque essere inserito nella parte alta del main draw. IL REGOLAMENTO Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa died aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delledi3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone. Si proseguirà con ildelledidalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti.