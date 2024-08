Tomb Raider | The Legend of Lara Croft il nuovo trailer svela quando è ambientata la serie Netflix

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 20 agosto 2024) Non manca molto all'arrivo in streaming di questa entusiasmante nuova versione anime del personaggio dei videogameha diffuso in streaming il nuovissimodi: Theof, versione anime dell'omonima saga videoludica che si appresta ad arrivare in streaming sulla piattaforma il prossimo 10 ottobre. Come potete vedere nel filmato, ilmetteal centro della scena, mentre vediamo l'esploratrice intraprendere ogni tipo di avventura. Nella giungla o a bordo di un'auto sportiva,non è mai lontana dal pericolo. Sembra che questa nuova versioneseguiràdopo gli eventi di Shadow of the, quindi l'eroina sta ancora trovando se stessa. E mentre affronterà tutte