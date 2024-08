Stanze in affitto per gli universitari Milano la città più cara d’Italia | una singola costa oltre 600 euro al mese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024)– Abitare a, quanto ci costi. Il capoluogo lombardo è sul primo gradino del podio per i prezzi delle case, per gli affitti e anche per gli alloggi destinati ai fuori sede,e qualche lavoratore. Con buona pace degli studenti che nei mesi scorsi si sono accampati fuori dalle università contro questi prezzi esorbitanti. I dati relativi a questa categoria di affitti sono forniti dall'ultimo rapporto di Immobiliare.it Insights, proptech company del gruppo di Immobiliare.it, che ha stilato la classifica dellee e, com’era prevedibile, si conferma la più, per distacco, seguita da Bologna, Roma e in quarta posizione c'è Firenze.