Sonic X Shadow Generations il nuovo trailer mostra i poteri di Doom di Shadow

(Di martedì 20 agosto 2024) Oggi, per sostenere il ritorno di SEGA alla Gamescom 2024, il team diha rilasciato undiincentrato sui nuovididi. Dal surf sulle onde al volo sugli ostacoli, ilè pieno di gameplay ad alta velocità e mette in evidenza le nuove abilità, i livelli come Chaos Island diFrontiers e le sfide contro i boss che i fan affronteranno in autunno. Data la presenza di SEGA alla Gamescom 2024, il team disarà presente con uno stand dal 21 al 25 agosto e darà per la prima volta la possibilità di toccare con manoe di scattare foto con la mascotte diuscirà in versione sia digitale sia fisica il 25 ottobre 2024, a partire da €49,99 su PlayStation 5 (PS5 ), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series XS, Xbox One, la famiglia di sistemi Nintendo Switch e PC.