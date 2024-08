Seconda Categoria Cingolana SF e Villa Strada inizia la pre-season in vista del 2024-2025

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 20 agosto 2024) Le dichiarazioni dei due allenatori Giovagnetti e Bedetti dopo l’inizio della preparazione di ieri, lunedì 19 agosto. Domani 21 agostoSF-Appignanese allo Spivach: l’Inferno Biancorosso non ci sta e contesta la società. Per ilamichevole in famiglia sabato 24 CINGOLI, 20 agostoufficialmente la stagionedel calcio cingolano. LaSF e il, infatti, ieri lunedì 19 agosto hannoto la preparazione indel campionato di. Biancorossi e gialloblù affrontano la pre-con umori contrastanti: laSF è a caccia del riscatto dopo l’amara retrocessione dalla Prima, ilè sulle ali dell’entusiasmo dopo la promozione dalla Terza.