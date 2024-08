Santopadre | Lascio il Perugia in buone mani L’atto definitivo alla fine della ’due diligence’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) L’ha definita "missione". Massimilianoparla per la prima volta dell’operazione con Javier Faroni, l’imprenditore argentino che entromese acquisirà l’80 per cento delle quote delcalcio. "Sono contento – commenta il presidente delal terminesfida di Coppa Italia sul campo del Pineto – ai microfoni di Umbria Tv , perchè con Javier Faroni credo di aver dato un futuro importante al, questa era la mia ’mission’ dopo tanti anni qui. Lui è una persona per bene che ha capito che posso essergli ancora utile. Non sono stato io a cercalo: tramite i suoi collaboratori si è avvicinato sapendo che ilera in vendita, tra l’altro ora ha piacere che resti. E ben venga e vediamo quest’anno che succede". Le basi ci sono, non resta che mettere nero su bianco sul foglio che conta.