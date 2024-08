Rubano FI | I Riti Settennali di Guardia Sanframondi patrimonio di fede storia e tradizione che unisce l’intera comunità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Irappresentano undella nostra, unache affonda le sue radici in oltre quattro secoli die che continua a richiamare migliaia dili e visitatori da tutta Italia e dall’estero,” così il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria. Che aggiunge: “Questa manifestazione, che, penitenza e devozione popolare, testimonia l’identità profonda die del Sannio, un territorio ricco di cultura e spiritualità.” “In particolare – continua – la Processione del 25 agosto con i flagellanti e i “battenti”, sono un momento di forte partecipazione collettiva, in cuisi ritrova unita per onorare la Madonna dell’Assunta.