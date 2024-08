Rosa Perrotta furiosa sui social una ragazza ci ha provato con Pietro | Dove trovi il coraggio?

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di martedì 20 agosto 2024) Al ristorante ci provano conTartaglione,suiracconta come sono andate le cosesi sfoga su Ig, cosa ha detto alla donna che ci haconSi sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, da quel momento sono trascorso circa sette anni e la storia d’amore traTartaglione procede a gonfie vele, suisi mostrano più innamorati e complici che mai. Qualche anno fa avevano fatto sapere che erano pronti a convolare a nozze, ad oggi non sono ancora diventati marito e moglie però hanno avuto due splendidi figli che hanno reso il loro amore ancora più speciale. Suisi mostrano sempre molto affiatati, l’ex tronista nelle scorse ore ha difeso per l’ennesima volta il loro rapporto assicurando che nessuno potrebbe rovinarlo.