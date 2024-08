Rissa allo stadio di Casalnuovo il questore di Napoli emette 23 Daspo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldiha adottato 23 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, per periodi da 3 a 6 anni, nei confronti di altrettante persone di età compresa tra i 20 e i 47 anni. In particolare, poco prima della partita di calcio “Real-Siracusa Calcio” disputatasi lo scorso 5 maggio presso locomunale “Domenico Iorio” didi, valevole per il campionato di serie D, vi era stata una violentatra numerosi soggetti della tifoseria locale, armati di mazze e bastoni, alcuni dei quali con volto travisato, ed un gruppo di tifosi siracusani anch’essi armati di bastoni mazze da baseball.