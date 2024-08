Prato il concerto di Giulia Mazzoni rinviato Per i The Kolors più posti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 - È con grande rammarico che l'organizzazione del Festival Settembreè Spettacolo comunica che a causa di irrisolvibili complicazioni tecniche, ildiprevisto domenica 1 settembre in Piazza Duomo asarà spostato di data e di luogo. Per ragioni indipendenti dal Festival e dall’artista l’evento si svolgerà al Teatro Politeama Pratese il 4 dicembre prossimo. I biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova data. Eventuali rimborsi potranno essere richiesti entro il 10 settembre sul sito Ticketone.it. Per ildei Thedi lunedì 2 settembre in Piazza Duomo, a seguito delle numerose richieste pervenute e dell'esaurimento del settore di tribuna, sono stati aggiunti nuovia sedere che sono già disponibili per l'acquisto su ticketone.