Prato al via anche la stagione della Juniores Ecco rosa staff e calendario

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – Dopo la prima squadra,lanazionale Under 19 delha cominciato la preparazione. Sabato scorso c'è stato il raduno al Lungobisenzio per i test fisici. Ieri, invece, il primo giorno di ritiro a Porretta Terme agli ordini del mister Edoardo Lazzarini. Il tecnico è un volto nuovo in casa laniera e viene dall'esperienza dell'anno scorso nella prima squadraViterbese. Un mister giovane, ma già d'esperienza, che ha alle spalleun lungo passato da calciatore fra serie C e D. Il gruppo allestito dal, come sempre, è ambizioso, costituito da alcuni calciatori classe 2006 già presenti l'anno scorso nellalaniera, da alcuni 2007 che l'anno passato hanno vinto il campionatoprovinciale, e poi da volti nuovi inseriti in sede di calciomercato.