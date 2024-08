PlayStation rimossi quasi tutti i giochi PS5 | cosa sta accadendo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 20 agosto 2024) Sony ha messo in atto una decisione inaspettata, che ha sconvolto la communitye generato un notevole malcontento. Nell’era digitale, molte aziende di intrattenimento offrono promozioni e programmi di fedeltà per incentivare la partecipazione e premiare la fedeltà dei propri utenti., con il suo vasto ecosistema die servizi, non fa eccezione, e da diverso tempo ha introdottoStars, un programma pensato per arricchire l’esperienza dei giocatori. Sony ha rimosso la maggior parte deiPS5 dal catalogo premi diStars senza preavviso (Foto YouTube) – cityrumors.itStars permette ai giocatori di mettere in mostra la propria dedizione e passione per iattraverso una serie di campagne e sfide, premiandoli con ricompense che vanno dai punti riscattabili ai collezionabili digitali unici.