Pesa fiume a rischio per vigneti e pozzi | l’allarme delle associazioni ambientaliste

(Di martedì 20 agosto 2024) Ginestra Fiorentina (Firenze), 20 agosto 2024 – “Laè l'unico dei più importanti affluenti dell'Arno che, nel tratto vallivo, conserva caratteristiche naturali accettabili”. Ma per un gruppo di(Legambiente, Wwf, Italia Nostra, Lipu e Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale) ci sono dei progetti che mettono il. “Presso Ginestra Fiorentina – dicono – a causa di un progetto di sviluppo produttivo agricolo (), il corso naturale di un tratto delverrebbe sensibilmente alterato. Questa operazione provocherebbe non solo un danno grave e irreversibile ai valori naturalistici, ma causerebbe anche un incremento delidraulico a valle e una riduzione della ricarica idrica della falda: un intervento a favore di un privato, dunque, che metterebbe in discussione la salute di un bene pubblico e della popolazione”.