Nuovi SMS INPS | come funzionano e perché bisogna stare attenti

(Di martedì 20 agosto 2024) Dilaga una nuova truffa che è in grado di fornire i propri dati personali ai cybercriminali: l’SMS fasullo targato. Che siano SMS, chiamate o chiare comunicazioni via E-mail, l’intero ecosistema delle truffe online sta prendendo una piega sempre più pericolosa, poiché non colpisce più solamente chi non ha dimestichezza con la tecnologia, ma anche chi con essa ha una buona familiarità. SMSarrivano e a quali rischi si va incontro – cityrumors.itTra le truffe più comuni troviamo quelle attuate mediante false comunicazioni che spesso creano un senso di urgenza, poiché invitano l’utente a svolgere un azione che, se non fatta, può portare alla perdita di benefici o all’adozione di sanzioni. Si tratta di un meccanismo subdolo che prende scuola dalle tecniche di marketing, ma che haunico scopo quello di sottrarre dati personali e bancari.