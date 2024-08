Musica e tradizioni La festa del Patrono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Per la comunità di Amandola, ladedicata al santoil Beato Antonio, riveste un momento speciale che per sei giorni richiama tutta la popolazione, fra eventi sociali, rievocazioni storico-religiose, per chiudere con il grande concerto in piazza Risorgimento. Ecco quindi che a partire da oggi si apriranno i sei giorni non stop dedicati alla ‘del Beato Antonio’, manizione principe dell’estate amandolese, organizzato dalla Pro loco in collaborazione con il Comune, che richiama ogni anno molti visitatori di tutte le età. Si parte oggi alle 21,30 in piazza Risorgimento con lo spettacolo di ballo del gruppo ‘Affinity Dance’. Domani si cambia repertorio sempre in piazza Risorgimentopop e disco con i gruppi ‘90 Mania’ e ‘Top80’.