Meeting di Rimini il messaggio di Mattarella | Essenziale rimettere al centro la persona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – “alla. Il desiderio di vita e di pienezza, nella relazione con la comunità. Perché l'non sta nell'io separato, autosufficiente, ma nell'incontro con l'altro, nella scoperta delle verità di cui l'altro è portatore, e dunque nel camminare insieme, nel domani da pensare e costruire". E' questo ildel Presidente della Repubblica, Sergioal presidente della Fondazioneper l'amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, per la 45esima edizione deldi, che si apre oggi in Fiera. Il tema di quest’anno della manifestazione sarà 'Se non siamo alla ricerca dell', allora cosa cerchiamo?' e secondo il Capo dello Stato “esprime le radici culturali del, proponendo uno sguardo aperto alle straordinarie trasformazioni che stiamo vivendo.