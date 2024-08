Madonna a Terracina la popstar in visita al centro storico VIDEO e FOTO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 20 agosto 2024)ha trascorso la serata di ieri sera neldi, in provincia di Latina, dove hato anche il Teatro Romano che recentemente è stato riportato alla luce. Neila cantante è apparsa accanto al fidanzato Akeem Morris e con il consueto gruppo di bodyguard, collaboratori e amici che la accompagna in questa vacanza in Italia. Nonostante avesse foulard e occhiali scuri,è stata riconosciuta immediatamente dai fan e curiosi che l’hanno circondata e seguita pergrafarla. Moltesono state condivise sul gruppo Facebook “Sei dise”neldi– fonte Facebook Insieme allac’erano anche lo stilista Stefano Gabbana, del duo D&G con il quale lei ha collaborato in numerose occasioni, sin dagli anni ’90.