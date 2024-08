L’ultimo saluto a Renata Rantzer | Ha dedicato se stessa agli altri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) In punta di piedi, nel silenzio e nella grazia di chi hala vitasenza mai dire nulla. Ha terminato la sua vita a 86 anni. I funerali si terranno questa mattina, alle 11, a Salvatonica, nella chiesa accanto alla comunità ‘Accoglienza’ di don Giorgio Lazzarato, dove il 24 giugno scorso, mentre era nella sua stanza, in un attimo di raccoglimento tra i libri e i diari che scriveva, è stata travolta dalle fiamme di un incendio. Portata in elisoccorso al Bufalini di Cesana e negli ultimi giorni all’ospedale di Cento, non si è mai più ripresa. Aveva fondato, con don Antonio Mazzi di Exudus, la Casa di Carlotta, nella canonica di San Biagio di Bondeno. Ha diretto la comunità dal 1993 al 2000.