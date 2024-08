LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | subito due Gran Premi della Montagna arrivo in salita!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10: Per Van Aert, però, il tempo di cedere la vettagenerale sembrerebbe essere arrivato. Quest’de chance per tutti i vari scalatori, in primis Primoz Roglic (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Joao Almeida, Adam Yates (UAE Emirates) e Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). 13.05: Dopo la frazione di ieri, la maglia rossa è rimasta saldamente sulle spalle di Wout Van Aert. Il belga del Team Visma si è imposto in volata a Castelo Branco, conquistando la tanta bramata vittoria dopo una miriade di piazzamenti in questo. 13.00: La partenza virtualeè prevista per le 13.05, il km 0 sarà raggiunto alle 13.27 per la partenza ufficiale 12.55: Il primo sarà il GPM di Puerto de Cabezabellosa, al quale succederà immediatamente l’Alto de Piornal (13.8 km al 5.5%).