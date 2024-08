Il film Il collezionista d’ossa è tratto da una storia vera?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 20 agosto 2024) IlIlnon è ispirato ad una, ma è l’adattamento di un omonimo romanzo dello scrittore Jeffery Deaver, incentrato sul personaggio del criminologo tetraplegico Lincoln Rhyme, qui interpretato da Denzel Washington. Quindi non vi sono collegamenti diretti a serial killer realmente esistiti. Lincoln Rhyme è protagonista di numerosi romanzi crime di Deaver, e in un’intervista a BookBrowse, lo scrittore ha spiegato che si tratta di un personaggio inventato, svelando anche il modo in cui lo ha concepito. “Il mio eroe, Lincoln Rhyme, è un personaggio interessante. È tetraplegico. È l’ex capo della Scientifica del Dipartimento della Polizia di New York, rimase infortunato sul lavoro e riesce a muovere solo la testa, il collo e l’anulare della mano sinstra (.) Ho creato questo personaggio per due ragioni.