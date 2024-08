Il bar del pestaggio già chiuso in passato per motivi di ordine pubblico | Situazioni note

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 20 agosto 2024) Casazza. I carabinieri sono arrivati da un pezzo e fuori dal Rosy Bar di Casazza non c’è più il caos. A regnare è il silenzio, interrotto soltanto da una voce. Quella della madre di Mykola Ivasiuk, il 38enne ucraino picchiato a morte poche ore prima (lunedì 19 agosto) all’esterno del bar gestito da cinesi a ridosso della Statale 42. “Dovete chiuderli questi posti – ripete la donna ai militari, impegnati nei rilievi -. Non è la prima volta che succedono queste cose”. Uno sfogo comprensibile, visto che a pochi metri di distanza giace il corpo immobile del figlio, massacrato di botte e coperto da un telo. Un epilogo così cruento, a dire il vero, non si era mai visto. Ma liti e risse da queste parti non sono una novità. “Il mio Mykola era un ragazzo tranquillo, diventava un po’ aggressivo solo quando beveva”, si lascia sfuggire la donna.