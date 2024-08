I Mathilde Montoro escono con Quello che io ho

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 20 agosto 2024) Il 28 giugno è uscito il singolo d’esordio della band gardesanadal titolo “che io ho”. La canzone esplora il tema del riconoscimento di sé e dell’importanza di rimanere autentici nonostante la confusione e l’omologazione della società moderna. “che io ho” è il singolo che segna il debutto della band deiUscito venerdì 28 giugno in tutte le radio e nei principali digital stores “che io ho” è il singolo di debutto dei. Si tratta del progetto musicale formato da Nicola Mansueto, Giovanni Boscaini e Daniele Righetti. Questo brano anticipa l’uscita del loro primo EP, prevista per la fine dell’estate.“che io ho” è stato registrato prevalentemente in presa diretta, mixato internamente dal trio e masterizzato presso il Revolver Mastering da Stefano Vanoni.