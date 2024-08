Geolier e Chiara Frattesi sempre più vicini e spunta il video del bacio su TikTok | i due per ora restano in silenzio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Sole, mare, concerti e amore. Questa l’estate che ha trascorso il rapper napoletano, secondo posto al Festival di Sanremo Sanremo 2024 con “I p’ me, tu p’ te”, con il cuore a metà tra la musica, con il tour in giro per l’Italia e l’Europa, e, la nuova fiamma dell’artista dopo la fine della sua storica relazione con Valeria D’Agostino. E se per tutta l’estate, i gossip parlavano di un presunto flirt, adesso si potrebbe togliere il ‘presunto’ e mantenere il resto. Perché sono state pubblicate le prove ufficiali del loro corteggiamento. Dopo il concerto al Brutal di Ibiza,si è spostato a Cirella, in Calabria. Lì, un fan ha ripreso il rapper eche si scambiavano un tenero e affettuoso. Dopo che i due erano stati paparazzati mano nella mano, adesso, invece, sembrano aver mandato un messaggio ben più eloquente.