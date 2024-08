Furti in casa a Roma il Tuscolano nei mirino dei ladri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – Nuovi arresti perin abitazione. Il piano messo in atto dagli agenti della Polizia di Stato della Questura di, rinforzato durante il periodo di Ferragosto, per fronteggiare iin abitazione, ha dato altri risultati. Gli investigatori della Squadra Mobile, nel corso di un servizio mirato al contrasto del fenomeno deiin abitazione nella zona– Parco degli Acquedotti, hanno arrestato un 32enne georgiano perché gravemente indiziato del reato di tentato furto in appartamento ed un 39enne, anch’egli di origini georgiane, per aver fatto reingresso nel territorio nazionale prima dei termini. Importante è stata la collaborazione tra i condomini di via Lucio Papirio e la Polizia di Stato.