Evento al Calvi Festival L’omaggio a Herlitzka

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) E’ senza dubbio uno degli eventi più attesi e preziosi delche rende omaggio a Roberto(nella foto), artista raffinato e originale, uomo di teatro e attore coltissimo, che ha regalato grandi emozioni agli spettatori che hanno avuto il privilegio di vederlo in scena., scomparso il 31 luglio, era atteso adomani e la serata diventa così un tributo alla sua memoria insieme a colleghi, amici, artisti che lo hanno conosciuto e hanno condiviso i momenti creativi della sua vita d’arte in unorganizzato da Francesco Verdinelli, ideatore e direttore artistico del. L’occasione sarà offerta dalla proiezione, già in programma, di ““in Dante - Sei canti della Divina Commedia“, con regia video di Mauro Conciatori e regia teatrale di Antonio Calenda che verrà proiettato domani alle 21.15 al Teatro dei Giardini del Monastero.