Estate 2024 picnic e grigliate malgrado i rischi legati al caldo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 20 agosto 2024): ecco i consigli degli esperti perall’aperto, cercando di evitare le punture di insetti e l’incubo delIl mese di agostosi sta rivelando particolarmente torrido per l’Italia, con un bollino rosso che interessa quasi tutto il Paese molto più di quanto fosse in preventivo,in questi giorni post ferragosto, la morsa delsembra essersi leggermente attenuata. Questo scenario non solo aumenta il disagio dovuto alle elevate temperature ma porta anche a una maggiore proliferazione e aggressività degli insetti. La Società italiana di Medicina ambientale (Sima) sottolinea come le condizioni climatiche attuali favoriscano lo sviluppo di specie aliene e incrementino i casi di punture verso gli esseri umani. Nell’dellesono ao-Ansa-Notizie.