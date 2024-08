Dybala all’Inter ci risiamo | svolta clamorosa per la Joya

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 20 agosto 2024) Il futuro di Pauloè ancora in bilico tra Italia e Arabia Saudita: spunta nuovamente la pista Inter, laLa centralità di Pauloper la Roma è racchiusa tutta negli scarsi trenta minuti che De Rossi gli ha concesso contro il Cagliari. Laha immediatamente dato slancio alla manovra capitolina, fornendo un delizioso assist a Dovbyk che ha colpito la traversa. Un segnale di quel che l’argentino può dare ai giallorossi, che non basta però a cambiare i piani del club. La Roma non vorrebbe continuare a tenere in rosae lo ha spiegato chiaramente al calciatore, dandogli la possibilità di ascoltare (e accettare) la faraonica offerta proveniente dall’Arabia Saudita. Peccato che l’ex Juventus di mollare il calcio che conta e andare nella Saudi Pro League a 31 anni non ne abbia proprio voglia.