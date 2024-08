Duro attacco di Kyrgios a Sinner | Andava squalificato 2 anni! Crema per massaggi? Bella questa…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) Jè stato giudicato innocente da un tribunale indipendente dopo essere risultato positivo al Clostebol, una sostanza dopante che è stata rinvenuta nelle sue urine, in quantità infinitesimale, a seguito di due test svolti nel corso dello scorso mese di marzo durante il torneo ATP di Indian Wells, dove l’attuale n.1 del mondo fu sconfitto in semifinale in tre set dallo spagnolo Carlos Alcaraz. Il classe 2001, che si è rivelato totalmente collaborativo nel corso del processo, è riuscito a dimostrare che la positività è stata provocata da una pomata utilizzata dal fisioterapista (ma fornita dal preparatore atletico) per curare una ferita ad un dito. Durante ilo la sostanza è così entrata in contatto con una lesione della pelle di. L’altoatesino è stato dunque scagionato per assenza di dolo.