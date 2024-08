Drew McIntyre | Farò di tutto per affrontare John Cena nel suo tour d’addio

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 20 agosto 2024) Come ormai tutti sappiamo nel 2025darà il via al suo “Retirement” composto da più di 30 date in vista del ritiro alla fine dell’anno dal ring, fatto che ha sconvolto milioni di fan e che ha fatto in modo che diverse superstar si siano proposte come suoi sfidanti. Tra i possibili sfidanti chedovràc’è anche, che durante una recente apparizione al The Masked Man Show ha espresso il desiderio di affrontarlo e sconfiggerlo durante il suo: “Non so se sono previsto nei piani, ma vi assicuro chediper farlo accadere. Ho un sacco di storie su Punk e su cose che mi sono successe quando ero più giovane, ma ne ho ancora di più su. Non c’è mai stato un match tra noi 2, ma sono disposto anche a fare impazzire la dirigenza, se sarà necessario.impazzire, voglio a tutti i costi quel match.