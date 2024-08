Da Donat-Cattin a Marini La strada per i cattolici nella politica di oggi secondo Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 20 agosto 2024) I molti “professionisti” che bivaccano qua e làlocale e nazionale e, più ancorasocietà italiana, amano fornire ricette continue su come si deve organizzare una rinnovata presenzadeistessi. Il più delle volte parliamo di personaggi o che sono falliti sotto il profilo politico e organizzativo nel corso degli anni oppure che non si sono mai misurati concretamente con le dinamiche politiche contemporanee. In entrambi i casi, si tratta di esperienze fallimentari e autoreferenziali, che sonomente innocue ma che, comunque sia, sono profondamente nefaste e nocive se vogliamo ridare cittadinanza e ruolo ad una culturaalquanto importante e decisiva per la qualità stessa della nostra democrazia.