Bomba d’acqua in riviera Sono bastati 90 minuti | San Benedetto in affanno allagati sottopassi e strade

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) La tanto attesa pioggia è arrivata e, come prevedibile, ha causato molti disagi. Ieri mattina, in 90caduti su San104 millimetri di pioggia, una quantità enorme che ha messo in seria difficoltà tutta la città con allagamenti die interi tratti stradali ma anche di scantinati e garage privati. Il sindaco Antonio Spazzafumo, insieme al vicesindaco Antonio Capriotti e l’assessore alla protezione civile Bruno Gabrielli, ha convocato un vertice d’urgenza in Comune con i rappresentanti delle società partecipate: Ciip, Picenambiente, Azienda Multi Servizi, il referente della polizia locale per la Protezione civile, il funzionario del servizio Manutenzione. E’ stato fatto il punto della situazione che presentava diverse criticità sulle quali hanno operato dipendenti comunali, società partecipate e volontari.