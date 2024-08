Avellino Basket Crotti | Nessuna promessa ma tanto lavoro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Competitività elevata e credo ci sarà equilibrio, le corazzate non saranno imbattibili, così come le altre non saranno una passeggiata di salute. Qualsiasi piccolo dettaglio farà la differenza, non ci saranno partite da prendere sotto gamba, perché gli obiettivi sono diretti. Noi proveremo a fare il meglio possibile”. Parla così il coach dell’, Alessandronella prima conferenza stampa dell’anno. Il tecnico vive con entusiasmo e soddisfazione l’inizio della preparazione, potendo contare su tutto il roster a disposizione. Il mercato ha visto protagonista il diggì Antonello Nevola ed il diesse Gaetano De Paola: “Per una neo promossa è sempre difficile, ma siamo stati bravi. Il diggì ha fatto unsuper, giocatori di alto livello e competitivi, ma soprattutto funzionali al sistema, compresa la scelta dei due americani”.