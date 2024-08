Amerigo Vespucci in arrivo in Giappone la prima volta a Tokyo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Per lanei suoi 93 anni di storia, nave, lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, sosterà nel porto didal 25 al 30 agosto. La nave, ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, sarà affiancata dal Villaggio Italia, la "Esposizione Mondiale Itinerante Pluriennale" delle eccellenze italiane che offrirà ai visitatori un'esperienza unica per conoscere la bellezza dell'Italia attraverso la sua arte, la sua cultura, la sua musica, il patrimonio enogastronomico, il cinema, la tecnologia e la ricerca scientifica.