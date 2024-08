Alla festa del Pd gli incontri con l’assessore regionale Colla e la segrataria Bonaldi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Nell’area mercatale di Castrocaro va in scena l’ultima serata dellaDemocratica, che domani passerà il testimone ai cinque giorni di ‘Spa party’. Il dibattito politico di oggi vedrà protagonisti Vincenzo(nella foto), assessoreallo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali, e Stefania, segretaria nazionale del Partito Democratico e responsabile pubblica amministrazione, professioni e innovazioni. L’incontro sarà preceduto dai saluti di Gessica Allegni, segretaria territoriale del Pd forlivese. Come sempre alle 19.30 apriranno gli stand gastronomici con proposte di pesce e della cucina tradizionale romagnola. Dalle 21 è prevista infine l’esibizione di Luca Bergamini mentre nella grande pista da ballo i presenti potranno scatenarsi nelle danze. Per i più piccoli saranno disponibili gonfiabili gratuiti.