Vuelta a España 2024 oggi in tv tappa 19 agosto | orari inizio e fine programma streaming

(Di lunedì 19 agosto 2024) Cominciata sabato la 79a edizione delladal Portogallo e anchesi rimarrà in territorio lusitano per l’ultima delle tre tappe previste prima dell’approdo in Spagna. Altra frazione movimentata e dall’esito non scontato, con un paio di salite inserite nel percorso che potrebbero complicare i piani ai pochi velocisti presenti in gruppo. Si parte da Lousã e si arriva a Castelo Branco dopo 191 chilometri. La prima parte presenta qualche saliscendi, poi, dopo circa 66,5 chilometri, si affronta la salita verso l’Alto de Teixeira, una seconda categoria con una pendenza media del 3,2% e lunga 17,5 chilometri. Successivamente, il tracciato prosegue in leggera discesa fino allo sprint intermedio di Fundao, seguito dalla salita dell’Alto de Alpedrinha, un GPM di 6,4 chilometri al 3,4% di pendenza.