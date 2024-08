Vuelta a España 2024 il borsino della tappa di oggi | Groves va per il bis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Altra frazione movimentata e dall’esito non scontato alla. Si parte da Lousã e si arriva a Castelo Branco dopo 191 chilometri. La prima parte presenta qualche saliscendi, poi, dopo circa 66,5 chilometri, si affronta la salita verso l’Alto de Teixeira, una seconda categoria con una pendenza media del 3,2% e lunga 17,5 chilometri. Successivamente, il tracciato prosegue in leggera discesa fino allo sprint intermedio di Fundao, seguito dalla salita dell’Alto de Alpedrinha, un GPM di 6,4 chilometri al 3,4% di pendenza. Dallo scollinamento, ai -40 km, strada favorevole fino al traguardo finale di Castelo Branco. Il favorito tecnico è inevitabilmente Kaden, vincitore nettovolta di ieri. Ancora più che nella secondail percorso può far pensare ad un arrivo a ranghi compatti, uno dei pochi che ci saranno in questa