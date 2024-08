VIDEO – Verona-Napoli 3-0 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024) Comincia male il campionato del, fermato dalcon netto 3-0. Avrà da lavorare Antonio Conte, che nel postchiede scusa ai tifosi partenopei. Di seguito gol e. BRUTTA FIGURA – Ildi Antonio Conte inizia il campionato con una clamorosa sconfitta per 3-0 a. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa l’Hellas di Zanetti gioca una gara perfetta e trova il vantaggio al 50? con Livramento che raccoglie l’assist di esterno di Lazovic, anticipa Juan Jesus e buca Meret. Il raddoppio lo firma Mosquera al 75?, servito da Duda. Il colombiano firma il 3-0 al 94?. Per gli azzurri, che hanno perso Kvaratskhelia a fine primo tempo per un problema muscolare, solo una traversa di Anguissa. E alla fine, in pieno recupero trova il 3-0 dell’apoteosi con un Mosquera che si guadagna la copertina.